Los cuerpos y fuerzas de seguridad de seguridad del Estado, bajo la coordinación de protección civil, han iniciado este lunes el reparto de 10 millones de mascarillas higiénicas en los principales puntos de transporte público entre los trabajadores de las actividades no esenciales que no puedan teletrabajar y que vuelven a sus puestos después de dos semanas de "hibernación económica".

Una distribución que desde el Gobierno aseguran "se está desarrollando con normalidad en las comunidades autónomas en las que hoy no es festivo", y en sus redes sociales han distribuido imágenes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de Protección Civil situados en los principales puntos de transporte de la Comunidad de Madrid, Andalucía, Galicia, Aragón, Asturias, Castilla y León, la Región de Murcia y Extremadura:

Desde el Gobierno recomiendan hacer uso de transporte individual en caso de que sea posible, pero para aquellos que tengan que hacerlo en transporte público, ha activado la entrega de estas mascarillas que se llevará a cabo entre este lunes y martes desde las 6.00 hasta las 9.00 horas y también el miércoles en aquellas comunidades en las que este lunes es festivo, mientras que en Ceuta y Melilla se hará el miércoles y el jueves.

Un reparto que va acompañado con un refuerzo del transporte público para garantizar la máxima separación entre ususarios, así como de la vigilancia para asegurarse de que se cumplen con las recomendaciones de las autoridades y comprobar que los movimientos que se realizan sean únicamente los permitidos.

"Observamos dentro de lo extraordinario, con la normalidad que esperábamos"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que tanto el reparto como la el retorno de la actividad no esencial se está llevando a cabo "dentro de lo extraordinario, con la normalidad que esperábamos".

En una entrevista en la Ser, el titular de Interior ha recordado que "el uso de mascarillas es una recomendación para cuando no se puede guardar la distancia social de dos metros" y ha asegurado que el Gobierno trabaja en que para finales de semana "no haya desabastecimiento de mascarillas en las farmacias".

Aumenta un 34% los viajeros en Metro de Madrid

En Madrid, el Gobierno regional ha readaptado su oferta de transporte público para garantizar "la máxima separación posible entre los viajeros", y según ha anunciado el consejero de Transportes, Ángel Garrido, la hora punta se ha superado "sin incidencias" yrespecto al lunes 6 de abril. Se han registrado 58.042 viajeros hasta las 10.00 horas.

Desde el Ejecutivo recuerdan que a pesar del retorno de las actividades no esenciales "no estamos en una desescalada de las medidas delque limita la libertad de movimientos", por lo que "en las próximas semanas sólo se puede salir de casa para ir al trabajo -en aquellos casos en los que no sea factible el teletrabajo- o para adquirir bienes de primera necesidad".