Esta noche ha aterrizado un avión con 84 afganos colaboradores con el Gobierno de España en el marco de la segunda operación de evacuación de aquellos que siguen atrapados en Afganistán. Una fase más compleja, ya que los solicitantes de asilo tienen que acudir por sus propios medios hasta la frontera con Pakistán.

En ese vuelo estaba la familia de Karwan, un intérprete afgano que reside en Sevilla desde hace siete años, el mismo tiempo que lleva echando de menos a los suyos. "Estoy super contento. Al final ya he cumplido la misión: voy a tener a mi familia a mi lado muy pronto gracias al Ministerio de Defensa y a Exteriores", ha reconocido en una entrevista en Al Rojo Vivo en la que ha querido agradecer la labor del Estado español: "Mil gracias a la ministra de Defensa, que ha salvado la vida de mi familia, que corría mucho peligro. Pienso que estoy soñando".

Ahora, espera con ansia el reencuentro que se producirá esta noche, ya que desde que llegaron se encuentra en la base militar de Torrejón de Ardoz. "No sé cómo va a ser ver a mi familia de cerca después de tantos años. Quiero que ocurra ya", ha destacado Marwan, que ha explicado que espera a su padre, a su madre, sus hermanos y sus sobrinos.

Sin embargo, el camino no ha sido fácil hasta llegar a Madrid: "El Ministerio de Defensa les envió un salvoconducto para que se vayan a Pakistán, donde les están esperando españoles para trasladarles a Madrid. En el camino hacia la frontera, varios grupos de talibanes les pararon, pero les acabaron dejando marchar al decirles que estaban enfermos".

"Me da mucha alegría que por fin pueda dormir tranquilo. No tengo vida, no podía trabajar tranquilo ni dormir", ha destacado Karwan, que ha recordado con dolor cómo han sido los últimos días de su familia en Afganistán: "Mi familia lleva dos meses escondiéndose en una casa porque los talibanes les estaban buscando. Estaban perseguidos y les iban a matar, porque los talibanes no quieren a colaboradores de españoles. Han pasado mucho miedo, no podían salir ni de casa. Hasta que recibieron el documento para acudir a Pakistán y poder ir a Madrid".

Por eso, y tras superar el arduo camino, el migrante afgano no duda en sonreír: "Gracias al Gobierno de España, estoy muy orgulloso. Gracias por salvar mi vida y la de mi familia".