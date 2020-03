Compromís y otros grupos parlamentarios han registrado una Comisión de Investigación sobre las cuentas del rey Juan Carlos tras conocerse que la Fiscalía suiza investiga donaciones millonarias del monarca emérito a Corinna, supuestamente procedentes de comisiones ilícitas por el AVE a La Meca.

El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, sostiene que "esto lo debería apoyar todo el mundo", incluso los monárquicos, por una cuestión de "salud democrática".

"Para aquellos que quieren defender a la Corona: no se defiende con opacidad a la Corona. A la Corona y a cualquier institución se la defiende con luz y taquígrafos, con total transparencia", ha defendido.

"Si ha habido un rey que tenía tanto dinero como para hacer un regalo de 65 millones de euros a una amiga porque lo había cuidado, probablemente tendrá más", ha apuntado el diputado valenciano, que ha reiterado que "a la institución se la defiende con claridad y no con oscuridad".

"La institución se defiende con claridad, no con oscuridad"

Preguntado por la inviolabilidad del monarca, que dificultará que su petición salga adelante, Baldoví ha considerado que habría que discutir su ámbito de aplicación. "Nos gustaría la interpretación de que es inviolable sobre todo aquello que tenga que ver con su parcela que le reserva la Constitución, pero si ha hecho otras cosas a nivel personal, creo que esa inviolabilidad tendría que estar en entredicho, no tendría por qué tenerla", ha indicado.

Si los letrados de la cámara tumban su pretensión, Compromís está estudiando otras iniciativas, incluida una propuesta de ley para que la Casa Real tenga que presentar declaraciones de bienes y actividades.

"Si la monarquía quiere ser una monarquía moderna debe permitir que todos estos pasos se den", ha concluido. "Si no, al final parece que algunos no somos iguales ante la ley, eso me parece cosa del pasado, ha advertido".