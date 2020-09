El consejero de Justicia de Madrid, Enrique López, ha asegurado en Al Rojo Vivo tras una reunión con la presidenta Díaz Ayuso que "todo aquello que puede estar controlado, está controlado" y que las medidas para contener la pandemia de coronavirus se toman "con seriedad, con juicio y sobre todo con criterio".

Preguntado por una posible intervención del Gobierno central en la Comunidad de Madrid tras las desavenencias en cuanto a las medidas para frenar la pandemia, López ha asegurado que a pesra de que "el Gobierno puede pedir la declaración del estado de alarma y tomar el control" de la Comunidad, "no se dan las circunstancias graves que permitan alterar el funcionamiento ordinario de los poderes públicos".

En esta línea asegura que el Ejecutivo de Sánchez "podría aplicar el artículo 155, pero evidentemente no se da ningún tipo de incumplimiento por la Comunidad de Madrid".

El consejero señala que "la presión hospitalaria empieza a contenerse" en la región, aunque ha admitido que "sigue estando en un estado de estrés que hay que atender": "Hay que evitar que llegue a un estado de estrés como el que tuvimos en la primera ola de la pandemia. Ahora no llegamos a 3.200 hostpializados, entonces llegamos a tener más de 15.000".

López ha señalado que el criterio de Madrid para adoptar medidas restrictivas se basa en la presión hospitalaria y ha justificado que el criterio utilizado de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes "es adecuado" asegurando que la región tiene una "alta capacidad diagnóstica".

"En Madrid hacemos más PCR que en Cataluña y País Vasco juntas. Cuanta mayor capacidad diagnóstica, más contagiados salen. Lo que tenemos que medir es la presión hospitalaria para determinar como está la pandemia", ha apuntado.

En esta línea ha apuntado que si siguieran el criterio de la OMS, "que señala que a partir de 150 casos por cada 100.000 habitantes" hay que establecer restricciones, "habría que limitar la movilidad en toda España".

En esta línea ha instado al Gobierno de Sánchez a "no hacer política de miedo" y a "adoptar medidas de coordinación cuando la emergencia lo requiera": "Evidentemente sistemas de coordinación, nunca medidas de imposición. Un Gobierno no puede alterar las competencias que establece la constitución".

"Todo el fin de semana le hemos hecho llamadas al Gobierno y al ministro Illa para que cesara en la intimidación respecto a lo que habia que hacer y volviera a las estructuras de coordinación y diálogo donde hay que tomar las decisisones, en el sistema interterritorial".

Así, ha apuntado que "esto no es una negociación política" y que "hay que utilizar ese instrumento y no los medios de comunicación": "Tenemos que desterrar la palabar confinamiento, estas palabras infunden temor y zozobra. Lancemos un mensaje de tranquilidad, se va a limitar la movilidad donde haya que limitarla, pero la gente va a poder seguir haciendo su vida normal, no infundamos miedo a la población, no estamos en una situacion que exija tomar medidas como las que se adoptaron en la primera ola de la pandemia".