El diputado y candidato a las primarias para liderar Ciudadanos en las próximas elecciones del 4M, Edmundo Bal, ha explicado en 'ARV' su cambio de opinión, después de que negara tres veces a Ferreras un día antes que fuera a presentarse: "Estaba diciendo la verdad".

"Le aseguro que cuando a Ferreras le decía lo que estaba diciendo estaba diciendo la verdad", ha señalado. "En política las cosas cambian a los segundos. De la noche a la mañana se producen acontecimientos completamente imprevistos", ha justificado.

El acontecimiento imprevisto fue la llamada ese mismo miércoles por la tarde noche "entre las 7 o las 8" del exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio Aguado. "Pensaba que me llamaba para invitarme a un acto de campaña", ha asegurado.

Pero lo que le trasladó, según Aguado, fue que Bal era el mejor candidato porque "Tienes mucho tirón, no tienes mochilas, la gente te quiere, te respeta, haces unos discursos magníficos en el Congreso", asegura Bal que le dijo el exlíder naranja.

Preguntado si Arrimadas ha tenido que ver en la decisión, Bal lo ha negado: "He elegido yo el camino. He elegido yo presentarme porque Nacho Aguado me ha empujado a ello y me ha convencido", ha subrayado.