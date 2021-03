Ignacio Aguado no será el candidato de Ciudadanos para presidir la Comunidad de Madrid en las elecciones del próximo 4 de mayo. Así lo ha comunicado en una rueda de prensa el que fuera vicepresidente de la región bajo el Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos, y en la que ha cedido el testigo a Edmundo Bal, al que postula como "el mejor candidato posible". "Se lo he pedido yo, personalmente, que se presente a las primarias en Ciudadanos. Estoy seguro que la mayoría de simpatizantes ven a Bal como próximo presidente", ha explicado Aguado.

Bal ha aceptado la oferta como un "reto": "Quiero hacerlo y hace falta en Madrid la mejor opción de centro. En este partido somos valientes, como valiente ha sido Nacho". "Llevo toda la vida trabajando por los demás, solucionando la vida a la gente. Por eso, si mis militantes quieren que sea candidato, no voy a dejar de trabajar ni un segundo para conseguir la confianza de los madrileños", ha añadido.

El portavoz nacional de Ciudadanos ya sonaba como candidato a los comicios madrileños, pero en el día de ayer, preguntado por esta cuestión en 'ARV', Bal rechazó de lleno presentarse a las primarias para representar a los naranjas contra Isabel Díaz Ayuso. "Esas cosas tienen que ser una decisión personal", explicaba, advirtiendo que nadie le había "tentado" a dar el paso. Y añadía: "Mi papel está aquí en el Congreso, en el grupo parlamentario".

Hoy, tras el impulso que le ha dado Aguado en la rueda de prensa, Bal ha asegurado que es para él "un honor estar en el Congreso", pero si Aguado le dice que él es "el mejor" para presentarse a las elecciones, su respuesta es 'sí': "Yo digo que sí, a él, al partido, a los militantes, a Madrid y a los españoles".

Bal ha descrito así el momento en el que Aguado le hizo la oferta y él aceptó: "Ayer por la tarde noche me llamó Nacho y me dijo lo que han escuchado: 'Creo que el mejor eres tú, que el partido ganaría contigo, más que conmigo'. Cuando a uno le dicen eso, no se puede decir que no".

También ha aprovechado para agradecer a su amigo "el trabajo al frente de estas difíciles consejerías de la Comunidad de Madrid, de un Gobierno difícil todos los días", ha defendido. Ahora, su objetivo es, ha dicho, "sacar a Madrid de los bandos y convertirlo en el Madrid de todos".

Por su parte, Aguado cierra con esta decisión una etapa de su vida que empezó hace siete años. Sin poder evitar emocionarse, el exvicepresidnete ha tenido que hacer una pausa en su discurso al dedicar unas palabras de agradecido a su equipo. "Hace seis años conseguimos por primera vez entrar en la asamblea de la Comunidad de Madrid. Pasamos de 0 a 17 diputados, siendo decisivos en las políticas públicas. Estoy orgulloso y también del trabajo de mis consejeros", ha recalcado en rueda de prensa.