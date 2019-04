Dani Mateo: "Haremos chistes sobre el Valle de los Caídos siempre que se pueda y cuando no también"

VOLVERÁ A HACER CHISTES IGUALES

"Vamos a decir la verdad al juez, el chiste hablaba del Valle de los Caídos a nivel arquitectónico; no hay ningún tipo de ofensa a la cruz", así ha hablado en ARV Dani Mateo sobre su citación judicial. Dani Mateo ha añadido que la denuncia contra Wyoming y contra él "no tiene sentido porque es un guión". No obstante, ha puntualizado que "ojalá" el chiste fuera suyo.