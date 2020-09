El ministro de Justicia ha defendido, ante las críticas de la oposición, que la revisión de los indultos a los condenados por el procés se hará con "rigor y transparencia" y ha mostrado, en Al Rojo Vivo, su sorpresa por algunas reacciones, que vinculan este anuncio con la negociación de los presupuestos.

Juan Carlos Campo ha recordado que el procedimiento de expediente de indulto conlleva una media de entre 6 y 10 meses, desvinculándolo también a la proximidad del aniversario del referéndum ilegal del 1-O.

El ministro ha apuntado que tiene la obligación legal de tramitar las solicitudes de indulto y ha añadido: "Ya veremos lo que dice el tribunal sentenciador, la fiscalía y qué adopta el Consejo de Ministros". Los informes, no obstante, no son vinculantes.

Ante las declaraciones de partidos como el PP, que ha anunciado que acudirá al Supremo si el Gobierno indulta a los condenados por el procés, ha reclamado "sosiego, serenidad y debate".

Campo también ha defendido la "revisión del delito de sedición" -delito por el que han sido condenados los presos del procés- y ha recordado que es un "compromiso del presidente y una reclamación clara de toda la doctrina y de Europa".

En este sentido ha puesto como ejemplo los códigos penales de Francia, Italia o Alemania que "tratan esa figura de una manera mucho más moderna y actualizada": "El delito de sedición, tal y como está recogido en nuestro Código Penal tiene casi 200 años, no responde a las motivaciones que puede hacer hoy".

El ministro ha explicado que era una reforma que hace tiempo que debería haberse hecho pero que nunca se planteó porque "no había habido necesidad de hacerlo porque no era un delito aplicado". Campo ha señalado que "no cabe una reforma del Código Penal exprés" y que esta modificación "va a tener todos los informes necesarios y precisos".

El titular de Justicia también ha respondido a Pablo Casado, que en una comparecencia ha adelantado que evitarán la reforma del delito de sedición. "Negarse a priori a cualquier diálogo me parece lamentable, creo que la convivencia democrática es dialogo, negar el dialogo es negar la democracia", ha dicho.