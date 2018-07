"Bárcenas no trocea el dinero de los empresarios, lo trocean ellos mismos"

El Partido Popular se encuentra acorralado debido a la filtración de sus cuentas en B, una presunta financiación irregular gestionada por Bárcenas que tiene a empresarios y políticos populares en sus vías de entrada y salida. No siempre fue así, el extesorero Ángel Sanchís habla de tiempos más humildes, cuando llegó al partido en 1982, en los que el dinero no se dividía en cuentas. "En mis tiempos no había sueldos ni en A, ni en B, ni en Z. Yo no cobré jamás un céntimo. Cuando yo llegué al partido en el año 82 fui con cinco personas de mis empresas a las que pagué yo. La política me ha costado mucho dinero y muchos disgustos", explica Sanchís.

"Yo quise ir al banco a chequear que el dinero que tenía Bárcenas era un dinero bueno"

En los últimos días ha aparecido una nomina de Luis Bárcenas cobrada del Partido Popular en 2012, un sueldo escandaloso atendiendo a la mala praxis financiera demostrada por el extesorero. "El señor Bárcenas tuvo siempre un sueldo muy alto desde tiempo inmemorial. Cuando se reincorpora al partido, la única relación que tuvo con éste es de dinero. Hasta que se arreglase su imputación y saliera si era inocente o no, él se puso a disposición del partido y el partido le tuvo que pagar el sueldo hasta que viese qué se hacía con él. No tenía ninguna responsabilidad, simplemente cobraba a fin de mes".

Ángel Sanchís está imputado por el juez Ruz porque le acusa de haber ayudado a Bárcenas a vaciar sus cuentas en Suiza durante el caso Gürtel. "Con todos mis respetos al juez, estoy sufriendo lo que no me merezco. Yo quise ir al banco a chequear que el dinero que tenía el señor Bárcenas allí era un dinero bueno, limpio y transmisible. Fui informado por los banqueros de que conocían a Bárcenas desde hacía más de dos décadas, de que sabían que el dinero era lícito, que sabían que era transmisible y perfectamente bueno. No entiendo por qué me tienen que imputar a mí y al banco no".

"Todo aquello que ha hecho el Partido Popular lo han hecho los demás"

Sobre los papeles de Bárcenas, Ángel Sanchís afirma que preguntó al antiguo senador en Cantabria por su autenticidad: "Sí le he preguntado sobre los papeles. No te voy a decir señorita lo que me dijo porque no debo. Él ha dicho que son verdaderos, pues él sabrá. En esta vida puede que haya de todo, partes verdaderas, partes menos verdaderas, no losé". Cristina Pardo intenta saber la respuesta de Bárcenas pero Sanchís se esconde tras el humor: "Es usted per que la fiscal".

¿Usted sabe si los empresarios dan dinero a cambio de nada? "En el momento en el que yo estaba daban dinero a cambio de nada. El Partido Popular cuando empezó a tener votos y escaños, empezó a tener dinero, mucho dinero", explica Ángel Sanchís.

Para terminar, Ángel Sanchís hace una extraña defensa del partido que gobierna, el PP habrá hecho pero los otros también: "Todo aquello que ha hecho el Partido Popular lo han hecho los demás. Sea bueno, malo o regular. Si hay algún empresario que haya dado más de 60.000 euros, no es que lo haya troceado el Partido Popular o no, eso es absurdo, lo trocean ellos mismos".