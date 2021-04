La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección por el PP, Isabel Díaz Ayuso, se ha reafirmado este martes en que quiere gobernar sola, aunque no descarta los pactos ni con Ciudadanos ni con Vox.

En una entrevista en Al Rojo Vivo, Ayuso ha señalado que su aspiración es "tener un programa en libertad" bajo su dirección y a su manera. "He vivido una coalición y he sido presa para tomar según qué decisiones", ha apuntado.

Sin embargo, sí ha lanzado un guiño a su antiguo socio de gobierno, Ciudadanos, y al partido de extrema derecha, su posible socio: "He tenido buenos gestores de Cs con los que seguiría contando y he tendido a llevarme bien con ambos partidos".

Así, ha descartado escoger compañero de viaje, pero sí tiene claro con quienes no va a pactar: "No quiero elegir. No quiero al PSOE y mucho menos a Más Madrid y Podemos".

Pero sí que ha subrayado que lo que quiere es un "gobierno de los mejores". "Tenemos unos años muy importantes para la recuperación en Madrid, muchos proyectos para salir adelante, necesito fuerza parlamentaria", ha explicado la presidenta de la Comunidad.

En este sentido, ha tenido unas sentidas palabras hacia la exconsejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, a quien apartó de su Gobierno por pertenecer a Ciudadanos: "Marta me ha gustado mucho, ha defendido la cultura abierta en Madrid, para los que hablan de turismo de borrachera, a Madrid se ha venido a ver museos, cines, teatros y a respirar".

Sobre algunas encuestas que apuntan que su atractivo electoral podría suponer "morir de éxito", al absorber a Vox y Cs y dejarlos sin entrar en la Asamblea regional y a ella sin socios con lo que pactar, Ayuso ha apuntado que "cada uno tiene que votar la opción que prefiere".

Pero sí ha pedido que todos sus potenciales electores vayan a votar: "No hay que tener miedo al miedo ni que nadie se relaje. Son unas elecciones trascendentales".

"Se están jugando varias cosas: el motor económico de España y un modelo de sociedad que nos hemos dado durante más de dos décadas en Madrid, una manera de vivir distinta", ha argumentado.