Después de que el juez haya imputado a Podemos como persona jurídica y a cuatro de sus miembros, la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, la popular Andrea Levy, ha cargado duramente contra Pablo Iglesias.

"Un vicepresidente debe dar la cara"

Mirando directamente a cámara, Levy ha enviado un mensaje al líder de Podemos: "Hola, Pablo Iglesias, no sabemos dónde estás". "No sé ves en bucle Juego de Tronos y así estás callado y no respondes a las acusaciones de financiación ilegal del partido. Un vicepresidente del Gobierno debe dar la cara, no puede esconderse más, le animo a salir a dar explicaciones", ha añdido.

En tono muy crítico, Levy ha denunciado que "es un tema grave que está salpicando al Gobierno de España y al Presidente que lo nombró". Para ella, no es comprensible que Pablo Iglesias esté callado "y se haya autoimpuesto la ley del silencio en Podemos".

"Iglesias pedía explicaciones dese su atalaya moral"

La portavoz del Ayuntamiento de Madrid ha denunciado que "Pablo Iglesias pedía explicaciones desde su atalaya moral y ética" y, por eso, ahora ella no entiende "que ejerza la ley del silencio y el blindaje dentro de su propio partido".

"Si venía a asaltar los cielos, no se acomode en el sillón de Moncloa y seguramente tampoco en el banquillo", ha arremetido Levy.

"Iglesias lo que hace es escurrir el bulto"

Según Andrea Levy, el vicepresidente del Gobierno está evitando dar explicaciones y está perjudicando así a toda la política: "La corrupción en los partidos de izquierda es igual de corrupción y hay que dar la cara. Señor Iglesias, dé ejemplo porque lo que está haciendo ahora de escurrir el bulto, igual que hace el presidente del Gobierno, y, desde luego, no es beneficioso para la política".

Madrid contempla prohibir fumar en espacios públicos

Por otro lado, Andrea Levy también ha hablado de la prohibición de Galicia de fumar en lugares públicos si no se puede mantener la distancia de seguridad. No ha descartado que se aplique en Madrid.

"Evidentemente, todas aquellas medidas que vayan a garantizar la protección y sean beneficiosas para evitar los rebrotes, la Comunidad de Madrid, en sus competencias sanitarias las va a adoptar", ha respondido.

"Lo más importante es que sigamos pensando que el virus está con nosotros, que sigue conviviendo con nosotros y que somos nosotros mismos los únicos que nos podemos proteger de él. Si fumar en lugares públicos sin distancia se seguridad es un riesgo, a favor de que se haga esa prohibición", ha añadido.

Sobre el mazazo que supone el coronavirus para el sector turístico, la portavoz del Ayuntamiento de Madrid ve esencial adoptar medidas "que sean un respirador par insuflar oxígeno".

En concreto, Levy ha defendido medidas como "la bajada del IVA superreducido" o "hacer corredores sin riesgo", todo ello enfocado a revitalizar el sector porque los hosteleros dejan de ingresar y "están gastando muchísimo dinero en las medidas de higienización, de protección, de control y de mamparas".