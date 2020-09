El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha rehusado de dar datos sobre las zonas de la capital en las que este mismo viernes podría decretarse un confinamiento.

"Creo que los datos están ahí. Hay determinadas zonas en las que está más complicado el nivel de contagio", ha explicado el alcalde, que ha asegurado que esa decisión deberá ser tomada desde la Comunidad y que el Ayuntamiento acatará cualquiera que sea la medida.

"Estamos en un momento complicado, en el que hay que bajar el número de contagios. No es un momento crítico, pero sí que sabemos que no debemos dar pasos atrás", ha señalado Almeida, que ha insistido en que no quiere "estigmatizar determinados barrios que se pueden ver señalados".

"Ni puedo especular porque no quiero estigmatizar ni soy yo el que debo decirlo", ha explicado el alcalde. Almeida también ha descartado, por ahora, que los servicios del Ayuntamiento hayan detectado que se estén sufriendo rebrotes.

Ante el aumento de contagios en la región, Almeida ha insistido en que todos estamos sometidos "a una situación emocional muy complicada muy difícil", pero que se debe "mantener la guardia alta": "Sé que lo han pasado muy mal, que han perdido familiares, que están inmersos en situaciones laborales complicadas... sé que hay tendencia a descuidar, pero aún así pido que seamos conscientes de que estamos más cerca de lo que parece de vencer la pandemia, pero no podemos estar más lejos como consecuencia de que en determinados momentos puntuales nos relajemos".

Sobre la polémica generada por la intervención en la segunda sesión del debate sobre el estado de la región en la Asamblea de Madrid en la que Ayuso afirmó que "los contagios se están produciendo por el modo de vida que tiene la inmigración en Madrid", el alcalde ha destacado que "lo único que preocupa al margen de ser o no inmigrante es que todos cumplamos las normas".

"Es una cuestión en la que todos debemos vernos reflejados y sentirnos solidarios. Eso abarca los 21 distritos de la comunidad de Madrid y toda la población, inmigrante o no", ha añadido.

El pasado 4 de septiembre, el alcalde ya incidía en la misma idea. "Yo creo que no son esos distritos de sur, son todos los distritos de Madrid en los que hay que tomar medidas de restricción. Madrid no es una ciudad que se pueda compartimentar. No podemos estigmatizar a distritos porque los habitantes del sur también se mueven por toda la ciudad. Las medidas se adoptaran y ejecutarán en todo Madrid", explicaba.