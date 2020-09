Isabel Díaz Ayuso afirma que los contagios en Madrid se está produciendo por "el modo de vida que tiene nuestra inmigración". Así lo ha asegurado la presidenta de la Comunidad de Madrid durante la segunda sesión del debate sobre el estado de la región en la Asamblea de Madrid. "Los contagios se están produciendo por el modo de vida que tiene nuestra inmigración en Madrid y también por la densidad de población de esos distritos y municipios. Es una forma de vivir en Madrid y por eso nosotros hemos hecho esos test serológicos en verano", ha añadido la presidenta regional.

Díaz Ayuso insiste en que la Comunidad de Madrid "no se ha relajado ni un solo momento" y ha defendido los test serológicos realizados en los distritos del sur. "Los estudios serológicos dicen que los contagios se dan especialmente en los distritos del sur. Eso lo dicen nuestros estudios, luego están funcionando. Somos conscientes de que esos distritos en concreto han tenido más dificultades, como ha ocurrido insisto en toda España", ha señalado durante su intervención.

Ayuso: "No he hablado de manera racista ni despectiva"

Tras estas palabras, el portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Jacinto Morano, le ha exigido que retire esa afirmación. "Ha dicho usted que el COVID es fruto de las costumbres de los inmigrantes. Honre el cargo que ostenta, retire esas palabras racistas o usted será racista", ha señalado Morano. En respuesta, Díaz Ayuso ha animado al portavoz de Unidas Podemos a llevarla ante los tribunales si ha dicho algo racista o que si no se olvide de ella.

Más tarde, también en la Asamblea de Madrid, Díaz Ayuso ha negado "haber hablado de los inmigrantes de manera racista ni despectiva". "Es la supremacía y el juego de siempre de la izquierda. Ahora yo ya me embarro e intento explicar lo que he dicho y ya tengo teletipos. Es evidente que yo no he hablado de un problema contra los inmigrantes. No voy a entrar en provocaciones", ha señalado la presidenta regional.

"Lo que está claro es que el virus se ceba con familias que viven más personas juntas, en instalaciones más pequeñas, eso es una realidad y eso es un problema con el que tenemos que convivir para intentar atajar el virus. Eso es todo lo que he dicho", ha añadido Ayuso ante los diputados.