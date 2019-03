Ada Colau: "Las pensiones son miserables y encima las mujeres reciben mucho menos"

"HAY QUE BUSCAR MAYORÍAS PARA DAR RESPUESTAS POLÍTICAS A LOS PENSIONISTAS", AFIRMA

"No me sorprenden las movilizaciones de los pensionistas; es una vergüenza que haya miles de personas que han dado su vida trabajando y luego reciban una pensión de nada", así de rotunda ha hablado Ada Colau sobre la situación de los jubilados. La alcaldesa de Barcelona ha denunciado que "no se puede vivir en un país con estas pensiones de miseria y estos recortes".