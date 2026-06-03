José Ignacio García asegura que habrá acuerdo en Andalucía: "En las cosas importantes en política autonómica no hay diferencias entre Moreno Bonilla y Vox"

El líder de Adelante Andalucía, José Ignacio García, uno de los triunfadores de la noche electoral andaluza con 6 diputados más de los que tenía (8 escaños, en total), interviene en Al Rojo Vivo para analizar el panorama político actual de su tierra. Asegura sin dudarlo que habrá pacto PP-Vox.

No hay duda de que habrá un acuerdo entre PP y Vox en Andalucía, como se ha alcanzado en otras comunidades como Extremadura, Aragón y hoy mismo, en Castilla y León. Así lo asegura en directo para Al Rojo Vivo, el líder de Adelante Andalucía, José Ignacio García, un partido que fue sin duda uno de los grandes triunfadores de la noche electoral andaluza: subió de 2 a 8 escaños y le quitó así la mayoría absoluta a Juan Manuel Moreno Bonilla.

"Va a haber acuerdo por una cuestión de lógica: en todos estos años no he visto ni una sola vez que Vox haya dicho ni pío en cuestiones como la política sanitaria del PP, la política de vivienda o de educación, esto es, en las cosas importantes en política autonómica no hay diferencias entre la política de Moreno Bonilla, que especialmente de Despeñaperros pa arriba parece un personaje muy moderado, pero que en realidad en política económica y de servicios sociales no hay diferencias [con Vox]", afirma García.

"¿Más moderado que Isabel Díaz Ayuso sí que es, no?", le espeta Antonio García Ferreras. "Creo que el personaje de Moreno Bonilla también es gracias a Ayuso", responde, porque "uno dice una cosa, el otro dice una cosa que parece diferente, pero en la práctica gobiernan muy parecido. Una táctica del Dr. Jekyll y Mr. Hyde".

Es por ello que tiene claro que habrá acuerdo en su comunidad y que el actual presidente se comerá también la prioridad nacional, como lo han hecho en el PP de Extremadura, Aragón y Castilla y León.

"¿En el fondo, ¿por qué Vox plantea lo de la prioridad nacional? Yo creo que es una forma de señuelo para decir 'oye, el problema de la sanidad en Andalucía y en el resto del territorio no es la privatización, no es que le estemos dando una millonada de dinero a Asisa, Quirón, Adeslas..., sino que el problema es que llega un senegalés al centro de salud (...) Lo que quieren, por tanto, es que no miremos a la privatización sino que miremos a nuestro vecino senegalés como si fuera el enemigo. Y por eso en realidad, están de acuerdo en el fondo", afirma García.

De este modo, y en cuanto a las negociaciones, que aún parece no haberse producido entre PP y Vox en Andalucía, cree que "Juanma Moreno está jugando con los tiempos y está dejando pasar el tiempo. Que Vox se ponga nervioso y para que Vox sea más fácil negociar con ellos".

Porque insiste García: "¿Cuál es la diferencia entre la política de vivienda entre Vox y el PP? Ambos están en contra de regular los apartamentos turísticos, de regular el precio del alquiler, de que las viviendas vacías en manos de bancos o en fondos de inversión se pongan en alquiler accesible a la gente...".

Es decir, "en las políticas que cambian la vida de la gente, están esencialmente de acuerdo", insiste García, rechazando la idea de la repetición electoral: "Habrá acuerdo".

En el vídeo podemos ver al completo la entrevista del líder de Adelante Andalucía en el plató de Al Rojo Vivo.

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