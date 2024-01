Cristina Almeida expresa su indignación ante el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): "Está bloqueada la Justicia y por unos señores que es que quieren estar allí sin hacer nada", denuncia la abogada en Al Rojo Vivo.

"En el fondo, no pueden hacer tampoco nada, pero están allí, cobran su sueldo, no renuevan y están incumpliendo la Constitución", incide Almeida, que asevera que "eso no puede ser". "Europa está deseando que se renueve también ese Consejo, porque eso es una infracción", reivindica la letrada, que asevera que "hoy no funciona la Justicia" y apunta a los cientos de juicios que están pendientes de celebrarse por culpa de esta situación.