Emilio Delgado, sobre Trump: "Se está desplegando un nueva forma de terrror cualtitativamente superior al fascismo"

En Al Rojo Vivo, el analista advierte del plan de EEUU, usar a la ultraderecha europea como "virus troyanos" para desestabilizar democracias: "Este señor quiere hacer en Europa lo que ya hace en su casa".

El pulso político y social en Minneapolis sigue siendo intenso tras la escalada de tensiones por el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y las muertes de civiles en operativos de control migratorio. El presidente Donald Trump advirtió al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, que "está jugando con fuego" por su decisión de que la ciudad no aplicará las leyes federales de inmigración, en medio de un clima de protestas y enfrentamientos que han conmocionado a todo el país.

Para Emilio Delgado, esta escalada simboliza algo más profundo: "Se está desplegando una nueva forma de terror cualitativamente superior al fascismo", argumenta, y añade que "el simple desarrollo tecnológico cuenta con medios con los que no contaba el fascismo del siglo XX".

Delgado también destaca la respuesta ciudadana y la solidaridad ante estos acontecimientos. "Estamos viendo desplegarse una enorme cantidad de solidaridad y de respuesta cívica. Y creo que ese es el principal problema que tiene Donald Trump: que los propios norteamericanos le paren los pies".

Además, Delgado advierte sobre un posible impacto internacional de estas políticas: "No olvidemos que este señor plantea que quiere hacer en Europa lo que está haciendo ya en su casa". Según él, la Estrategia Nacional de Defensa de Estados Unidos identifica a grupos de ultraderecha en Europa como aliados para desestabilizar democracias y actuar como "virus troyanos" del fascismo estadounidense dentro de sociedades europeas. Por eso, añade, "si queremos conservar nuestro estilo de vida, nuestros servicios públicos, el Estado de derecho y ese polo de referencia de derechos que ha sido Europa, es imprescindible tomar a estos virus troyanos como lo que son: una amenaza a la democracia".

