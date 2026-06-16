Emilio Delgado, tajante: "Hay informes de la UCO que hacen aseveraciones que no son propias de un informe policial"

"Estoy viendo que sistemáticamente, desde distintas esferas en este país, hay un intento reiterado y sostenido de tumbar a este Gobierno desde el día en que ganó las elecciones", añade también en este vídeo el coportavoz de Más Madrid, Emilio Delgado. En el vídeo, su análisis.

A colación del debate sobre los presuntos casos de corrupción que acechan al PSOE, incluida la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, quien declarará este miércoles y jueves ante el juez de la Audiencia Nacional, el coportavoz de Más Madrid, Emilio Delgado, lanza una reflexión.

"No te puedes introducir en ese bando de 'todo es una conspiración', pero me parece igual de responsable eludir que hay un comportamiento como mínimo disfuncional de algunas instituciones cuando estamos viendo causas judiciales que van a una velocidad asombrosa. Van a ser juzgados ya Koldo y Ábalos y, sin embargo, Montoro todavía esperando así como el caso del patrimonio de Isabel Díaz Ayuso", afirma Delgado, ante la interrupción de su compañero de debate, el periodista Pablo Montesinos, quien da una explicación al respecto.

"Eso depende de los tribunales que lo juzguen. Es decir, los tiempos de la Audiencia Nacional no son los tiempos del Supremo", dice Montesinos.

Sin embargo, Delgado le responde que "la gente está harta de ver que permanentemente las dificultades caen del mismo lado". Porque "estoy viendo que sistemáticamente, desde distintas esferas en este país, hay un intento reiterado y sostenido de tumbar a este Gobierno desde el día en que ganó las elecciones", asegura contundente.

Y veo también, añade Delgado, "informes de la UCO que hacen aseveraciones que no son propias de un informe policial, que son más propias de un juicio". Y decir esto, aclara, "no quiere decir que el comportamiento del PSOE esté siendo impoluto. En absoluto. Hay muchas cosas que creo que merecen una explicación".

Pero insiste y remata: "Lo que digo es que necesitamos ser honestos todos sobre lo que está pasando en este país. Todos".

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