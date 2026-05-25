Delgado reacciona a las agresiones del líder de Desokupa a un periodista de laSexta: "Dudo que quienes apoyan estas plataformas quieran una España marcada por nazis y violencia"

El coportavoz de Más Madrid ha analizado en Al Rojo Vivo la agresión protagonizada por Daniel Esteve a un periodista de laSexta durante la 'Marcha por la dignidad' y ha cargado contra su figura, cuestionando que alguien "condenado por extorsión" pueda convertirse en referente político.

Este sábado, más de 120.000 personas se manifestaron en Madrid en la llamada 'Marcha por la dignidad' para exigir la dimisión de Pedro Sánchez. Durante la protesta, el líder de Desokupa, Daniel Esteve, protagonizó una agresión a un reportero de laSexta mientras este trataba de preguntar a Víctor de Aldama.

El periodista Javier Bastida intentaba formular varias preguntas al empresario, que estaba respondiendo con normalidad, cuando Esteve intervino de manera brusca. El fundador de Desokupa empujó al reportero, le arrancó el micrófono de las manos y lo lanzó contra el suelo.

En Al Rojo Vivo, Emilio Delgado, coportavoz de Más Madrid, ha reflexionado sobre el clima político y social que, a su juicio, favorece este tipo de episodios. "En este país están pasando muchas cosas y todas a la vez", ha señalado, antes de advertir sobre el crecimiento de grupos y discursos extremistas alimentados por el malestar económico y social.

A partir de ahí, Delgado ha ido más allá en su análisis: "A pesar de que yo creo que el Gobierno ha hecho en materia de política económica cosas muy buenas en materia de empleo, hay un proceso de empobrecimiento de mucha gente y esa gente sirve de apoyo a estas plataformas fascistas y va a este tipo de manifestaciones. Pero dudo que estén de acuerdo en que la España que se proponga como alternativa a lo que hay ahora sea esta horda de nazis y de gentuza violenta que lo único que está esperando es a entrar en el gobierno para cobrar servicios. Cobra dinero público por hacer lo que hacen, que es extorsionar".

Delgado ha cargado además contra la figura de Esteve y ha cuestionado que alguien "condenado por extorsión" pueda convertirse en referente de determinados sectores políticos. "Este señor ahora mismo está siendo el buque insignia de la transparencia para la derecha española. Pues yo entiendo que haya mucha gente que diga oiga, mire, a mí no me gusta lo que hay, pero desde luego yo con estos no voy ni a la vuelta de la esquina", ha concluido.

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