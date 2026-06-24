Vallín: "Moreno Bonilla está cociendo a Vox a fuego lento y no va a firmar el acuerdo de prioridad nacional"

El periodista interpreta la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía como una pieza clave para entender el futuro del PP, al que atribuye una estrategia de distanciamiento progresivo de Vox y de la ultraderecha en el conjunto del partido.

Pedro Vallín cree que la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla trasciende el ámbito andaluz y se ha convertido en un laboratorio político para el conjunto de la derecha española. A su juicio, lo que está en juego es el rumbo que tomará el Partido Popular en los próximos años. "En realidad, aquí se está dirimiendo el futuro del PP", sostiene. Frente a la estrategia de acercamiento a la ultraderecha que, en su opinión, representa Isabel Díaz Ayuso y el PP madrileño, Moreno Bonilla encarnaría una alternativa más moderada y alejada de los postulados de Vox.

Vallín señala que el presidente andaluz busca marcar distancias con algunas de las posiciones que han ganado peso en la derecha madrileña, y cita como ejemplo iniciativas como las dirigidas contra las personas sin hogar. Por ello, considera que el presidente andaluz está gestionando su relación con Vox con extrema cautela. "Moreno Bonilla está cociendo a Vox a fuego lento", afirma. En esa estrategia, no cree que vaya a asumir las exigencias de la formación de Santiago Abascal ni a suscribir sus prioridades políticas. Es más, sostiene que, llegado el caso, estaría dispuesto incluso a arriesgarse a una repetición electoral antes que depender de la ultraderecha.

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