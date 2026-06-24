Emilio Delgado, sobre la comparecencia de Sánchez: "He echado de menos una autocrítica seria"

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea realiza una primera reacción acerca de la primera intervención del preisdente del Gobierno en el Congreso de los Diputados para dar cuentas por los casos de corrupción y presunta corrupción que acechan al PSOE.

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Emilio Delgado, ha echado de menos más autocrítica por parte del presidente del Gobierno en su comparecencia en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de los casos de corrupción que atañen al partido. Pedro Sánchez pidió comparecer a petición propia sobre ello antes de que saliera la sentencia que ha condenado a José Luis Ábalos a 24 años de cárcel por el llamado caso mascarillas.

"He echado de menos una autocrítica seria y asunción de responsabilidades políticas en el discurso del presidente, que no necesariamente tienen que pasar por la dimisión o por la convocatoria electoral como pretende la oposición, pero tienen que concretarse en algo", afirma Delgado.

Según el político madrileño, esa concreción tiene que basarse en tres cosas. En primer lugar, "apartar a toda la gente que haya tenido comportamientos incompatibles con la ejemplaridad pública o que hayan estado cerca de la corrupción, algo que creo que se hizo razonablemente bien o mejor que en otros gobiernos".obiernos".

En segundo lugar, "poner leyes encima de la mesa que impidan que esto vuelva a suceder", señala Delgado, señalando a su vez que eso "lamentablemente las leyes las tuvo que poner SUMAR en la Ley de Integridad de la Administración Pública y llega un año tarde".

Y tres, concluye Delgado, "poner sobre la mesa medidas que doten de contenido a la Legislatura": "Todas las medidas por las que ha sacado pecho Pecho Sánchez corresponden a ministerios de Sumar: datos de empleo, permisos de paternidad y maternidad, transferencias de sanidad a las comunidades autónomas, Ley de Dependencia...".

Así, y para concluir, Delgado se pregunta: "Yo quiero saber qué va a aportar el PSOE para dar contenido a la Legislatura: si va a incluir el 1% para la vivienda, si va a implementar el contrato de alquiler indefinido, etc. Tendrá que explicar qué es lo que quiere hacer".

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