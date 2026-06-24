Ana Cabanillas destaca "la soledad de Pedro Sánchez" en el Congreso: "Ni los ministros de Sumar aplaudían"

La comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso ha evidenciado, según la periodista Ana Cabanillas, un cambio significativo respecto al año pasado: menos cohesión en sus apoyos parlamentarios y una escenificación mucho más fría por parte de sus socios de Gobierno e investidura.

La periodista política Ana Cabanillas subraya el tono marcadamente defensivo de la intervención de Pedro Sánchez en el Congreso, en un debate en el que, según señala, el presidente ha optado por una estrategia centrada en contraponer los casos de corrupción del PP. "Es verdad que desde la primera comparecencia el discurso ha ido calentándose, hasta llegar a insistir en que el Partido Popular tiene hasta seis veces más casos de corrupción", explica.

Cabanillas recuerda incluso las bromas que surgieron tras esa intervención, en las que algunos llegaron a ironizar con que el discurso "parecía escrito por Pablo Iglesias". En su análisis, lo más significativo es el giro defensivo del presidente: "No estamos acostumbrados a ver a un Pedro Sánchez a la ofensiva o que saque un conejo de la chistera; esta vez el único ha sido el del 'y tú más'", apunta, en referencia a la estrategia de confrontar con la corrupción del adversario.

Pero si algo destaca la periodista es la imagen política del debate. A su juicio, la sesión ha escenificado una creciente distancia entre el Gobierno y sus socios. "Por primera vez se ha visto la soledad de Pedro Sánchez", sostiene. Señala que ni los grupos de Sumar ni varios ministros mostraron entusiasmo durante la intervención, y que los aplausos finales fueron contenidos y sin convicción.

Cabanillas contrasta esta situación con la del año anterior, cuando el Ejecutivo logró un mayor respaldo tras el plan anticorrupción de 15 medidas presentado por Sánchez en el contexto del caso Cerdán. "Entonces hubo un apoyo más cerrado y un Gobierno más cohesionado; ahora no", resume.

Por último, añade un detalle simbólico: la ausencia de corbata del presidente durante la comparecencia, que interpreta como un intento de rebajar la solemnidad del momento y restar carga institucional a su intervención.

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