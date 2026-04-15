Emilio Delgado carga contra Vox: "Es un negocio que se han montado cuatro para vivir del cuento"

El coportavoz de Más Madrid en la Asamblea ha señalado que lo que busca el partido de Santiago Abascal es "tensar y crispar" el ambiente social de una forma que nos lleve a un "enfrentamiento civil".

El diputado de Vox José María Sánchez ha sido expulsado del hemiciclo tras subir a la tribuna principal y encararse con tono desafiante con el vicepresidente primero de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que en ese momento estaba ejerciendo la Presidencia.

Emilio Delgado ha reaccionado en Al Rojo Vivo a esta situación vivida en el Congreso, destacando que el desparpajo con el que se manejan los miembros de Vox y esa "gallardía impostada" que les permite hacer "barbaridades" se asienta "sobre una profunda cobardía".

"Saben que el resto no les vamos a responder en los mismos términos porque sería imposible la vida parlamentaria", ha destacado, añadiendo que si el vicepresidente hubiese respondido al diputado de Vox de la misma manera, probablemente "hubiesen llegado a las manos".

El coportavoz de Más Madrid en la Asamblea ha acusado a Vox de buscar "crispar y tensar" el ambiente social de una forma que nos lleve a un "enfrentamiento civil en España", recalcando que la gente les importa "un pimiento".

"Vox no es un proyecto político, es un negocio", ha asegurado, indicando que creen que un escenario de confrontación civil les beneficia y sitúan eso "por encima del país".

De esta forma, ha subrayado que "ni son patriotas ni políticos". "Se trata de un negocio que se han montado entre cuatro para vivir del cuento y forrarse", ha zanjado.

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