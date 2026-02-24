Emilio Delgado, sobre el alcalde de Móstoles: "Lo he visto pedir la dimisión a otros con menos carga probatoria que la que él tiene"

El coportavoz de Más Madrid en la Asamblea denuncia un patrón del PP: "Primero se silencia al cargo que pide ayuda, luego se le presiona y finalmente se activa toda la maquinaria mediática, estrategia en la que ha participado el alcalde".

Tras las declaraciones de Manuel Bautista, quien rechazó "de manera categórica" las acusaciones de acoso sexual y laboral formuladas por una exedil y denunció una supuesta persecución por parte del Gobierno, el coportavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Emilio Delgado, ha intervenido en Al Rojo Vivo para poner el foco en las contradicciones del regidor.

"He visto al alcalde de Móstoles en otras ocasiones pedir la dimisión inmediata de personas que tenían bastante menos carga probatoria de la que existe ahora mismo", ha recordado Delgado.

El diputado ha subrayado además lo que considera un patrón de actuación del Partido Popular en este tipo de casos: "Cuando un cargo público del PP acude a pedir ayuda al partido, primero se silencia a la víctima, luego se la presiona y, en tercer lugar, se pone en marcha toda la maquinaria mediática del Partido Popular contra ella. Eso es lo verdaderamente relevante aquí. Y el alcalde ha formado parte de esa estrategia".

Por último, Delgado ha señalado otro episodio que, a su juicio, merece una explicación pública. "Yo estuve como concejal en ese pleno y vi a una persona que, pese a ocupar un puesto muy relevante en la lista del Partido Popular, no intervenía nunca. Jamás intervenía. Después se le retiraron todas las competencias. Creo que el alcalde de Móstoles debería dar alguna explicación antes de ponerse tan farruco", ha concluido.