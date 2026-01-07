Elizabeth Duval, sobre Trump: "Tiene motivos de sobra para creerse el 'rey del mundo'"

La filósofa y escritora Elizabeth Duval analiza la situación geopolítica tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EEUU y los planes imperialistas de Trump, quien se autodefine a sí mismo como el 'rey del mundo'.

Tras capturar a Nicolás Maduro y dejar que sea Delcy Rodríguez (vicepresidenta del propio Maduro) la presidenta encargada de Venezuela, Marco Rubio confirma ahora que Trump estaría dispuesto a comprar Groenlandia. Y tras ella, Trump, que se autodenomina a sí mismo, como 'el rey del mundo', tiene otros objetivos en mente como Cuba y México.

"Tiene motivos para creerse el rey del mundo o al menos para sentirse. Tiene motivos de sobra", asegura la escritora y filósofa Elizabeth Duval. Y es que, según analiza Duval, Trump declara que va a hacer una cosa, la gente no se lo cree y cuando Trump hace lo que dijo que iba a hacer, a la gente le pilla un poco de sorpresa o intenta reaccionar o pilla a varias agentes, como Europa, "en babia o en la inopia".

"Y esto está pasando una y otra vez, lo que ha sucedido con Venezuela, que cuando se publica la nueva doctrina de seguridad nacional, ya dijo que ese hemisferio era suyo y como es suyo, hace lo que le da la gana (...) En esto que es mi patria, yo tengo soberanía. Y esto por ahora se extiende a América Latina pero puede extenderse a Europa. Y lo que tiene que ver con Groenlandia es la expansión de eso", explica Duval. En el vídeo podemos ver con detalle su intervención.