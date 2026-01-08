Vicent Marzà, eurodiputado de Compromís, acusa a Trump de "usar mentiras" en sus argumentos sobre Groenlandia: "La UE está demasiado callada"

El eurodiputado ha indicado que EEUU no busca garantizar su seguridad nacional haciéndose con Groenlandia, recordando que ya existe un acuerdo con Dinamarca que les permite tener destacamentos militares allí.

Vicent Marzà ha analizado las intenciones de Estados Unidos con Groenlandia. El eurodiputado de Compromís ha confesado que le parece que la Unión Europea está "demasiado callada" con todo lo que está ocurriendo.

"No tiene sentido no responder de forma clara y contundente", ha asegurado, indicando que Donald Trump está utilizando "mentiras" en sus argumentos para hacerse con Groenlandia.

De esta forma, ha explicado que en EEUU hablan de seguridad nacional cuando ya tienen un acuerdo firmado con Dinamarca que les permite tener destacamentos militares en la isla. "Sin embargo, en este tiempo lo que han hecho es reducir su presencia", ha aclarado.

Un hecho que refleja que en realidad esta no es su intención. "Si estuvieran preocupados por esto, con ese pacto podrían tener más tropas. Lo que quieren es hacerse con el control del transporte marítimo en la era del cambio climático", ha señalado.

El eurodiputado ha destacado que lo que Trump está buscando es imponer los intereses económicos de EEUU por encima "de la soberanía popular".

