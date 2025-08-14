Ahora

Elizabeth Duval: "La presencia de los presidentes en los incendios es más un estorbo que una ayuda"

Duval cree que lo clave es coordinar con Defensa, Interior o Emergencias y técnicos especializados. "Una llamada entre Moreno Bonilla y Sánchez, o entre Rueda y Sánchez, no mejora la gestión de la crisis".

La oposición y varios presidentes autonómicos reclaman una llamada o la presencia de ministros del Gobierno en las zonas afectadas por los incendios. Al respecto, la filósofa y escritora Elizabeth Duval considera que se trata de "buscar un motivo para construir polémica o quejarse". Y añade: "Si te desplazas, entonces la crítica es que vas solo por la foto; pero en la práctica, la presencia física de un cargo político, con todo el despliegue de seguridad que implica, acaba siendo más un estorbo que una ayuda".

Para Duval, lo realmente importante es el contacto directo con los responsables de Defensa, Interior o Emergencias, que son quienes coordinan los equipos, y sobre todo con los técnicos especializados. Distingue así entre "la responsabilidad política, que es dar la cara y hablar como representante, y el trabajo de fondo que realizan los profesionales en estas situaciones".

La filósofa subraya que las llamadas o encuentros entre dirigentes cuya especialidad no son las emergencias —"como una llamada entre Moreno Bonilla y Sánchez, o entre Rueda y Sánchez"— no mejoran la gestión de la crisis, porque no son ellos quienes diseñan el plan de emergencias ni coordinan a los equipos sobre el terreno.

