Eduardo Saldaña, tras la moción de confianza de Bayrou: "La izquierda francesa está muy dañada y debe reconfigurarse y cohesionarse de cara a los próximos comicios"

El codirector de El Orden Mundial analiza la situación política francesa: "La extrema derecha de Marine Le Pen tiene la mirada puesta en el 27, y cualquier inestabilidad política le favorece. Es el partido que más puede sacar rédito de este escenario".

El primer ministro de Francia, François Bayrou, ha anunciado que el Gobierno se someterá en septiembre a una cuestión de confianza en la Asamblea Nacional, un movimiento que podría desembocar en su caída si no logra los apoyos necesarios.

Eduardo Saldaña, codirector de El Orden Mundial, ha analizado las claves de la situación. A su juicio, "la extrema derecha de Marine Le Pen tiene la mirada puesta en el 27, y cualquier tipo de inestabilidad política le favorece. Es el partido que más rédito puede obtener de este escenario incierto".

Saldaña ha recordado además que Emmanuel Macron no podrá presentarse en el 27, por lo que su estrategia pasa por mantener una estabilidad suficiente para sacar adelante las reformas y legislaciones que considera prioritarias en un contexto económico delicado para Francia.

Sin embargo, el analista ha subrayado que el plan de Bayrou es prácticamente imposible de sacar adelante con el apoyo de la izquierda. "Ningún partido socialista lo va a aprobar. Han visto una oportunidad clara para decir: ‘no votamos, que busque otro jefe de gobierno y que se las arregle con la situación que venga después’. No hay que olvidar que, tras las últimas elecciones, la izquierda francesa quedó muy debilitada y ahora necesita reconfigurarse y cohesionarse", ha apuntado.