Eduardo Saldaña: "Estamos ante un choque de intereses entre aliados y un intento de Israel de escalar aún más el conflicto"

La escalada entre Irán e Israel ya golpea el corazón energético del Golfo. El analista de Al Rojo Vivo y codirector de 'El Orden Mundial' advierte que el conflicto amenaza con desatar tensiones en el sur global y pone en riesgo el equilibrio económico internacional.

Ojo por ojo. En esta guerra ya no se responde ataque por ataque, sino refinería por refinería. Irán ha golpeado una instalación clave en el Golfo tras el ataque israelí a un yacimiento de gas de South Park.

Ante este escenario, el analista Eduardo Saldaña, codirector de 'El Orden Mundial', lo advierte con claridad: "Yo empezaría a asumir que vamos a ver una enorme tensión en los países del sur global. Hablamos de sociedades muy jóvenes, con una gran precariedad económica, donde cualquier subida del precio de los combustibles puede desatar protestas. Ya lo vimos con la guerra de Ucrania en regiones como el Sahel, el Golfo de Guinea o el Sudeste Asiático… y volverá a ocurrir".

Además, subraya que Irán está seleccionando sus objetivos con precisión estratégica: "Este tipo de ataques golpea la línea de flotación de las economías del Golfo, basadas en este modelo energético. Y no solo eso: en el futuro podríamos ver ataques a desalinizadoras. También se pone en cuestión el propio modelo del petrodólar de Estados Unidos. Es una amenaza sistémica".

Saldaña insiste en que el conflicto va mucho más allá de un enfrentamiento directo: "Estamos ante un choque de intereses entre aliados. Estados Unidos busca un cambio de régimen en Irán, mientras que Israel persigue debilitarlo al máximo, en parte también por la necesidad de Netanyahu de mantenerse en el poder. Esa divergencia está empujando a una mayor escalada por parte de Israel, con el objetivo de forzar un alineamiento claro de los países del Golfo Pérsico. Pero ahora mismo todo apunta a que la situación se ha enfangado en un auténtico berenjenal".

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