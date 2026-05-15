Eduardo Saldaña: "A EEUU le interesa cierta inestabilidad global porque descoloca mucho al Gobierno chino"

Eduardo Saldaña ha analizado en Al Rojo Vivo la cumbre entre Estados Unidos y China y el cambio de tono de Donald Trump, que ahora apuesta por rebajar la tensión con Pekín tras semanas de escalada.

En Al Rojo Vivo, Eduardo Saldaña, codirector de 'El Orden Mundial', ha analizado la cumbre entre Estados Unidos y China y el giro en el discurso de Donald Trump tras semanas de máxima tensión.

"Es la retórica que llevamos viendo de Trump desde hace semanas. Quiere que todo vuelva a la normalidad que existía antes de que comenzara todo este conflicto en la región", ha explicado.

Según Saldaña, tanto Washington como Pekín tienen ahora incentivos para rebajar el tono, aunque por motivos muy distintos. "China, no lo olvidemos, necesita un comercio internacional estable para seguir creciendo. Y Trump está viendo que también necesita mantener esa retórica de comercio equilibrado y de baja inestabilidad".

Sin embargo, el analista ha subrayado un matiz clave en la pugna geopolítica entre ambas potencias: "A Estados Unidos, en su competición con China, le interesa cierto grado de inestabilidad global porque eso descoloca mucho al Gobierno chino. Pekín necesita que el mundo esté estable para poder seguir creciendo económicamente, que sigue siendo su principal motor”.

Por eso, concluye, tanto Xi Jinping como Trump parecen compartir ahora un mismo objetivo: "Xi quiere que se calme la situación… y Trump, en estos momentos, se ha subido también a ese carro".

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