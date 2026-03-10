Eduardo Saldaña, sobre el conflicto en Irán: "Creo que se han metido en un atolladero del que no saben cómo salir y veremos un giro de guion"

El codirector de 'El Orden Mundial' advierte sobre el conflicto en Irán: "Si Trump considera que los objetivos se han logrado y decide retirarse, ¿qué incentivo tendría el régimen iraní para sentarse a negociar?", señala en Al Rojo Vivo.

Eduardo Saldaña, codirector de 'El Orden Mundial', ha intentado responder en Al Rojo Vivo a la pregunta que sobrevuela el conflicto con Irán: "¿Esto va a ir a más o a menos?".

"Yo no tengo una respuesta clara", reconoce. "El problema es que cualquier escenario que planteemos depende de decisiones muy imprevisibles".

Saldaña explica que uno de los posibles desenlaces sería que Donald Trump declare cumplidos los objetivos militares y opte por retirarse. "Los objetivos se están evaluando de forma muy táctica: neutralizar la Armada iraní, desmontar sus defensas antiaéreas… Si Trump considera que eso ya se ha logrado y decide dar por terminada la operación, la pregunta es: ¿qué incentivo tendría el régimen iraní para sentarse a negociar?".

A su juicio, el problema de fondo es la falta de garantías para Teherán. "¿Quién les asegura que dentro de un año Israel o Estados Unidos no podrían volver a hacer exactamente lo mismo? Nadie".

Pero incluso una retirada rápida podría tener consecuencias imprevisibles. Saldaña advierte: "Una retirada rápida nos llevaría a un sucesor que tendría un perfil más nacionalista que el del padre, igual de integrista y que, además, contaría con ese halo de supervivencia tras el asesinato del líder, y se abrazaría a la bandera", explica.

El escenario contrario tampoco es tranquilizador. Si la guerra se prolonga, advierte, el conflicto podría escalar hasta convertirse en una guerra mucho más larga y devastadora, capaz de arrasar el país.

"En un contexto así, hacer predicciones es extremadamente difícil", concluye. "Sinceramente, creo que se han metido en un atolladero del que no saben cómo salir y vamos a ver giros de guión de un día para otro".