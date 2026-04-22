Eduardo Saldaña analiza a Irán: "Cada día que aguanta es una victoria"

El experto analiza en Al Rojo Vivo la incertidumbre tras la prórroga del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. Advierte de un grave error estratégico de Washington y señala que Teherán vive cada día de resistencia como una victoria.

A primera hora de este miércoles estaba previsto que concluyera el alto el fuego entre Washington y Teherán, una tregua condicionada a unas conversaciones que debían celebrarse en Islamabad. Sin embargo, esas negociaciones no llegaron a producirse y el cese temporal de hostilidades se ha prorrogado hasta que Irán presente una propuesta y finalicen los contactos diplomáticos, sea cual sea su desenlace.

Eduardo Saldaña ha analizado en Al Rojo Vivo la creciente tensión en Oriente Próximo y el papel de Estados Unidos en el pulso abierto con Irán.

Ante este escenario, Saldaña ha sido contundente: "La cuestión de fondo es que estamos en una incertidumbre absoluta. Nadie sabe realmente cómo Estados Unidos puede salir del berenjenal en el que se ha metido. Estamos ante uno de los mayores errores estratégicos de las últimas décadas".

Además, destaca la posición de fortaleza que intenta proyectar Teherán: "Vemos a un Irán envalentonado, en el que cada día que aguanta es una victoria".

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