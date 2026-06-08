Eduard Pujol (Junts), tras la visita de León XIV en el Congreso: "Cualquier posibilidad para hacer entender a un papa la necesidad del respeto hacia el catalán se debe aprovechar"

El senador de Junts per Catalunyas ha explicado en Al Rojo Vivo el breve encuentro que ha mantenido con el papa León XIV en el Congreso, que describe como una conversación "cálida y natural" y en la que asegura que el Pontífice asintió durante el intercambio.

Eduard Pujol, senador de Junts per Catalunya, ha explicado en Al Rojo Vivo el breve intercambio que ha mantenido con el papa León XIV en el Congreso, después de que su gesto —un apretón de manos sostenido— generara comentarios.

"Por lo que me han dicho, algunos estáis muy pendientes de si fueron demasiados segundos o no. No fue una retención, fue una conversación. Y creo que hay que entender que cualquier oportunidad para hacer llegar a un papa la necesidad del respeto hacia el catalán debe aprovecharse", ha manifestado.

En cuanto a la reacción del Pontífice, Pujol ha asegurado que recibió una respuesta positiva: "Ha asentido con la cabeza. Fue una situación muy cómoda, muy cálida y muy natural".

El senador ha vinculado además esta cuestión con la figura de Antoni Gaudí, cuya canonización impulsa la Iglesia: "Gaudí era una persona de una catalanidad profunda. Según qué actitudes, ahora que el papa visita la Sagrada Familia, me parecen una gran falta de respeto hacia el genio que fue Gaudí. Insisto: era una persona de enorme sensibilidad y de un patriotismo muy evidente. No debemos olvidar que Gaudí llegó a ser retenido por la policía por hablar en catalán. Eso forma parte de nuestra historia y de una sensibilidad que no debemos perder nunca".

Sobre la ovación de siete minutos que recibió León XIV en el hemiciclo, Pujol se ha mostrado emocionado, aunque también sorprendido: "Lo que más me llama la atención es que el Santo Padre ha dicho cosas que el PP hizo eso y PP debería pasar por la traductora aunque no es el caso porque ha sido íntegramente en castellano, pero ha habido apelaciones constantes al respeto. Y ver cómo unos y otros se aplaudían mutuamente durante tantos minutos me parece, como mínimo, curioso".

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