El economista Santiago Carbó analiza el precio del petróleo: "Hay recorrido a la baja, si no hay ningún tropezón en este camino hacia la paz entre EEUU e Irán"

Santiago Carbó, catedrático de Economía de CUNEF Universidad, explica en este vídeo las previsiones económicas sobre los combustibles tras el acuerdo, con dudas, entre EEUU e Irán.

Todavía hay dudas con respecto al acuerdo entre EEUU e Irán. Cuando apenas han pasado 24 horas del acuerdo firmado entre Estados Unidos e Irán para acabar con la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, las dudas ganan terreno a las certezas con las que contamos en estos momentos. De momento, el precio del petróleo ha confiado en ese acuerdo que se firmará este viernes que ha bajado. Pero ¿podrá bajar más aún? En estos momentos, el barril de Brent se sitúa en los 81 dólares.

Santiago Carbó, catedrático de Economía de CUNEF Universidad, asegura en Al Rojo Vivo que "esta bajada del petróleo es lo suficientemente significativa, pero puede bajar más cuando se vayan confirmando los pasos. Primero la firma del memorándum el viernes y luego el que se vaya a desatascar el estrecho de Ormuz y vaya ganándose toda la normalidad posible para volver a una situación similar a la del 27 de febrero".

"En teoría yo creo que aún hay recorrido a la baja, si no hay ningún tropezón en este camino hacia la paz, que tampoco es descartable. Pero, en general, mientras sea conducido hacia la paz, el petróleo ha tenido menos presión", añade el experto.

Pero ¿cuándo volveremos de nuevo a la normalidad? Según algunos cálculos de los estudios de la Agencia Internacional de la Energía, parece que no esté todo reparado hasta finales de este mismo año, algo que puede afectar a la economía, según Carbó.

"Las reparaciones van a llevar más tiempo, pero la economía, siempre ha sido así, pero ahora está funcionando muy en base a expectativas y las expectativas son de paz y o de cierta normalidad y de reparación. Y eso no va a generar tensión en los precios del petróleo. Evidentemente pueden bajar más paulatinamente, pero yo creo que se va a volver hacia los niveles que teníamos en febrero", explica Carbó.

Y lo es porque, argumenta el profesor, "el mundo en general está cambiando hacia otras modalidades de energía. España es un buen ejemplo. Y, además, se ha hecho una cierta acumulación de combustible como se ha podido en este periodo, porque no se sabía lo que iba a pasar".

Es por ello que "ahora vamos a estar más relajados todos y eso va a favorecer de alguna manera que, aunque sea paulatinamente, volvamos a los niveles parecidos a los que teníamos en febrero, y eso ya es suficiente para que el mercado esté optimista", concluye el catedrático.

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