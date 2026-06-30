Duval reflexiona sobre una posible repetición electoral en Andalucía: "Podría beneficiar a Moreno, pero nunca a Feijóo"

La escritora ha explicado por qué la alternativa de ir a una repetición electoral en Andalucía podría perjudicar al PP a nivel nacional. "En Génova han asumido el hacer pactos con Vox, lo tienen que justificar", ha señalado.

Elizabeth Duval ha señalado que Juanma Moreno tiene una fuerza que "tensa su relación con Génova", destacando que sus interees son algo contrarios a los de Alberto Núñez Feijóo.

La escritora ha explicado que el líder del PP andaluz puede contemplar la repetición electoral si no llega a un acuerdo con Vox que no incluya la prioridad nacional, una alternativa que para él podría ser una opción y le serviría para mostrar que es un barón distinto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Puede contemplar ese escenario porque sabe que no habrá un PSOE rearticulado como para hacerle competencia", ha admitido. Sin embargo, ha advertido que esto puede ser perjudicial para Génova.

Duval ha recordado que la dirección nacional del partido ha asumido el hacer pactos con Vox, algo que tienen que "justificar". Un hecho que se complicaría si en Andalucía optan por la repetición electoral para evitar negociar con dicho partido.

Por tanto, ha dejado claro que esta alternativa es algo que "podría beneficiar a Moreno, pero nunca a Feijóo".

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