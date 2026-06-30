Lamet señala que Juanma Moreno es "la gran caza mayor" para Vox: "Su objetivo es matar al PP y eso pasa por torpedearle"

El periodista ha indicado que, sin prioridad nacional, "no va a haber investidura" en Andalucía porque Vox no lo va a permitir. "Las negociaciones están en que los dos deben ceder", ha explicado en Al Rojo Vivo.

Juanma Lamet ha confesado en Al Rojo Vivo que ve imposible que los 'populares' puedan convencer a Vox de que permita gobernar a Juanma Moreno en Andalucía en solitario. "Es la gran caza mayor para ellos", ha asegurado.

El periodista ha recordado que para el partido de extrema derecha, su principal objetivo es "matar al PP" y eso pasa por "torpedear todo lo posible" a Juanma Moreno.

"Sin prioridad nacional, no va a haber investidura", ha destacado, señalando que Génova le ha dado "mano libre" al líder de los 'populares' en Andalucía para que negocie.

Unas negociaciones que ahora mismo están, según ha detallado, en que "los dos tienen que ceder". De esta forma, el periodista ha confesado que cree que Juanma Moreno acabaría cediendo como ya lo han hecho en otras comunidades autónomas porque es algo que "el electorado acepta".

"Los andaluces no entenderían una repetición electoral porque PP y Vox no se ponen de acuerdo", ha zanjado.

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