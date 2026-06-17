Duval, sobre las explicaciones de Morant: "Se hace un flaco favor a sí misma como futura candidata en la Comunitat Valenciana"

Según la filósofa y escritora, las explicaciones de Diana Morant sobre Zapatero responden más a una "creencia genuina" en el expresidente que a un cálculo político. En este sentido, considera que el PSOE debería abandonar una visión "idealizada" de sus figuras históricas.

La escritora y filósofa Elizabeth Duval ha analizado las explicaciones de Diana Morant sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Duval considera que el PSOE necesita seguir viendo a Zapatero como un "faro moral". En ese contexto, interpreta las declaraciones de Morant no como parte de un cálculo político, sino como una "creencia genuina" en el expresidente.

Sin embargo, advierte de que ese posicionamiento "le hace un flaco favor" tanto a la dirigente socialista como a su futuro político. "Flaco favor se hace también a sí misma como futura candidata de la Comunitat Valenciana", apunta, al entender que sus palabras pueden alimentar "la teoría del complot".

La filósofa también ha recurrido a la letra de 'La Internacional', himno histórico del socialismo, para subrayar su argumento: "Ni en dioses, reyes ni tribunos está el Supremo Redentor Salvador". A partir de ahí, cuestiona la tendencia a "elevar a los grandes referentes del partido a una condición de pureza absoluta", como si no hubieran cometido errores o faltas.

En su opinión, ese enfoque impide un análisis más objetivo de la política: "Quizá desde la mesa podemos verlo con más distancia, porque no necesitamos pensar que quienes han estado en política son seres puros o libres de error". En este sentido, cree que el PSOE debería abandonar una lectura "menos realista y más idealizada" de sus figuras históricas.

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