La Xunta de Galicia encargó un informe al CTIM que asegura que "los pellets no son peligrosos e incluso aptos para consumo alimentario". El divulgador ambiental Miguel Aguado no está para nada de acuerdo con esta afirmación y así lo explica en Al Rojo Vivo.

"Está demostrado que son disruptores endocrinos. ¿Qué hacen los plásticos? Evidentemente, no te mueres de un plasticazo, pero tienen unas funciones tóxicas tremendas. Y esto está hiper demostrado", explica el experto con este ejemplo. El azúcar sube y el cerebro le da un orden al páncreas para que segrega más insulina. Lo que hacen estos disruptores es distorsionar este mensaje y hace que no salga esa insulina".

Entonces, pregunta el divulgador: "¿Quién es el científico o el técnico que se ha atrevido a afirmar esa barbaridad? Reto a que lo pueda contrastar. No es cierto, es que no lo es. Hay que retirarlo porque afecta a la flora, a la fauna y al medio ambiente. No podemos discutir eso. Han metido la pata. Que reaccionen rápido", afirma contundente.