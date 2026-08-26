Diego Madrazo, portavoz de AUGC: "La embarcación que nos han enviado no sirve para combatir el narcotráfico en Murcia"

La AUGC denuncia la falta de medios y efectivos en las costas murcianas y critica que la embarcación enviada para reforzar el servicio no permite perseguir con garantías a las narcolanchas.

Diego Madrazo, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), denuncia en Al Rojo Vivo la falta de medios y efectivos que, según señala, sufre el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, especialmente ante el aumento de la presión del narcotráfico y de la inmigración irregular en las costas murcianas.

Uno de los principales problemas está en las embarcaciones. Madrazo critica que el nuevo barco enviado para reforzar el servicio no reúne las condiciones necesarias para perseguir a las narcolanchas y las pateras.

"No es una embarcación útil para combatir el narcotráfico o combatir contra las pateras. Tarsis es una embarcación que apenas alcanza los 25 nudos, muy útil para labores de patrullaje ordinario o de control pesquero, pero para este tipo de embarcaciones, para perseguirlas y localizar a sus autores, no es útil", explica.

El portavoz de la AUGC considera que enviar medios que no responden a las necesidades reales del servicio equivale a hacer un despliegue meramente testimonial. "Es mandar medios para que el Ministerio pueda decir que ha mandado medios, pero es como si nos mandan diez aletas: tendremos diez embarcaciones que serán completamente inútiles para las labores que tiene que hacer la Guardia Civil", afirma.

A esta situación se suma, según denuncia, la falta de personal. "El Servicio Marítimo de la Guardia Civil está dimensionado para una situación, para un contexto que se daba en España hace 20 años. Desde entonces, las plantillas apenas han aumentado", señala Madrazo.

Aunque reconoce que se han producido mejoras en las condiciones laborales, sostiene que estas también han hecho necesario aumentar las plantillas. "Hemos mejorado nuestras condiciones laborales y las hemos homologado, aunque todavía no del todo, al resto de la función pública. Por lo tanto, realizamos menos horas que hace 20 años y hace falta un aumento de las plantillas y una modernización de los medios marítimos", reclama.

Madrazo también denuncia la falta de equipamiento adecuado para garantizar la seguridad de los agentes, entre ellos los chalecos antibalas de alta flotabilidad.

"Es una demanda histórica que venimos denunciando desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles", asegura. El portavoz recuerda que hace apenas unos días varios agentes se enfrentaron a una embarcación de narcotraficantes que transportaba más de dos toneladas de droga y cuyos ocupantes llegaron a disparar contra ellos.

"Si hubieran acertado a alguno de los compañeros, habría fallecido. Estaríamos hablando de un desenlace fatal", advierte.

En este sentido, explica que los agentes necesitan chalecos antibalas específicamente adaptados al medio marino. "Nuestros compañeros no tienen chalecos antibalas de alta flotabilidad, que son los requeridos para el medio marino. Con un chaleco normal, un tripulante que cae al agua tiene dificultad para quitárselo y para mantenerse a flote. Por lo tanto, son peligrosos en el medio marino", concluye.