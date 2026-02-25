Antonio G. Ferreras: "A Mazón le cuesta poner laSexta; aquí le decimos las verdades a la cara y que es un mentiroso"

El director de Al Rojo Vivo destaca que, más allá de los testimonios de las víctimas de la DANA ante Les Corts Valencianes, fue clave la comparecencia de la exjefa de Meteorología de À Punt: "A las tres de la tarde, Roselló le estaba diciendo a las personas que no saliera de sus casas".

En Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras ha subrayado que, más allá de los testimonios "demoledores" de las víctimas de la DANA que han pasado esta semana por la comisión de investigación de Les Corts Valencianes, resulta especialmente contundente la comparecencia de la exjefa de Meteorología de À Punt, Victoria Roselló, en la comisión del Congreso.

Roselló compareció ante la comisión que investiga la gestión de la tragedia, en la que murieron 238 personas, para detallar la información meteorológica emitida por la televisión autonómica en los días previos y durante la jornada de la catástrofe. Según explicó, À Punt dedicó toda su programación al seguimiento del episodio, mostrando incluso imágenes de rescates de personas en tejados en localidades como Utiel.

"À Punt estuvo todo el día informando, desde primera hora de la mañana", relató ante los diputados. La propia Roselló presentó ese día el informativo y el espacio de El Tiempo, donde lanzó avisos explícitos en directo: "Estamos en aviso rojo, la situación es crítica en la provincia de Valencia, no salgan de sus casas".

Ferreras ha sido tajante al respecto: "La televisión autonómica, no solo laSexta ...Yo sé que a Mazón le cuesta poner laSexta, le decimos las verdades a la cara y que es un mentiroso". Y ha rematado: "A las tres de la tarde, Victoria Roselló le estaba diciendo a las personas que no saliera de sus casas".

