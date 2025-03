¿Dentro o fuera de la OTAN? La respuesta de Elizabeth Duval

"El debate ahora mismo no es el de los años 70, 80 o 90", responde en este vídeo la filósofa a la pregunta de Antonio García Ferreras sobre cuál es la posición de Sumar con respecto a la alianza militar internacional.

El pleno del Congreso de los Diputados de este jueves, 20 de marzo, evidencia las diferencias entre los dos partidos del Gobierno en materia de defensa. Elizabeth Duval, filósofa y escritora, responde a la pregunta que le plantea Antonio García Ferreras, en Al Rojo Vivo: "¿Cuál es la posición de Sumar: dentro o fuera de la OTAN?".

Ferreras señala que "hay formaciones de izquierdas y socios de investidura que abogan por salir de la OTAN, una postura en la que coinciden con Elon Musk".

Duval, por su parte, responde que "no podemos, a día de hoy, contemplar la política internacional como si no hubiese caído el telón de acero o como si existiera la antigua Yugoslavia, en este momento quién está diciendo que se disuelva la OTAN es Elon Musk. Por ello, el debate ahora mismo no es el de los años 70, 80 o 90".

Dentro de Sumar, admite Duval, "hay muchas formaciones políticas, divergencias entre las formaciones y posiciones distintas". En su caso, concluye, "hay declaraciones con las que me siento más o menos representada". En el vídeo podemos ver su intervención completa