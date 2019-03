Marhuenda: “Se deben enseñar los dientes a Gibraltar educadamente”

El ministro García Margallo ha ultimado para "apretar las tuercas" a Gibraltar. Una de ellas es cobrar al cruzar la frontera, algo que no ha sentado muy bien a ningún lado de la verja y que ha desencadenado una crisis diplomática enbtre Reino Unido y España. El periodista Paco Marhuenda apoya la decisión del ministro y afirma que “España tiene que acabar con el cachondeo de Gibraltar". "España tiene que acabar con el cachondeo de Gibraltar, allí hay contrabando de tabaco, casinos online. Marhuenda recuerda al prmer ministro de Gibraltar, Fabián Picardo, en alusión a sus últimas declaraciones en las que comparaba las declaraciones de Margallo con la época franquista, que "se va a cumplir la ley en todos los terrenos”.

La periodista Rosa Paz cree que la historia de Gibraltar es caduca y antigua y que no se soluciona ni con medidas duras ni con medidas blandas. “Creo que este problema no se va a resolver y que tiene una resolución muy difícil y me llama la atención que cada vez que hay un problema gordo en España, se saca el ema de Gibraltar”. Ekaizer cree que es un tema muy socorrido, y "si realmente hay una política española sobre el tema que no sea espasmódica. Se deben sentar las bases de una estrategia y que no sea una serpiente de verano”.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo recordaba, por otro lado, en su entrevista a ABC, el escándalo del apresamiento de un pesquero, con intervención de la Guardia Civil incluida. El ministro afirmaba que "se dieron cuenta de que habían llegado demasiado lejos y en 1999, con el Gobierno de Aznar, se alcanzó un acuerdo no para abolir esa legislación, pero sí para no aplicarla". Marhuenda cree que lo ocurrido al año pasado sumado a "los bloques de hormigón para construir nuevos embarcaderos, que provoca que estén los gibraltareños ocupando más espacio, están impidiendo que los pescadores españoles pesquen en aguas españolas" demuestra la necesidad de España" de enseñar los dientes educadamente a Gibraltar y la necesidad de acudir a los tribunales internacionales”.