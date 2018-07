La calidad democrática de España provoca un tenso debate entre Willy Toledo y Xavier Sardà: "En Cuba hay pena de muerte, coño"

Willy Toledo anuncia en ARV que no acudirá a la citación judicial

El actor Willy Toledo ha visitado Al Rojo Vivo y asegura que no acudirá a la citación judicial y a esa misma hora estará en una "manifestación del Coño Insumiso para exigir la derogación de los artículos del Código Penal referentes a las ofensas a los sentimientos religiosos": "Vienen las compañeras con un coño gigante, invito a la Asociación de Abogados Cristianos a que se pasen por allí".

Duro encontronazo entre Willy Toledo y Nativel Preciado: "Si hubiera vivido el franquismo sabría valorar esta democracia imperfecta"

La visita de Willy Toledo a Al Rojo Vivo ha acabado en una acalorada discusión con Nativel Preciado en la mesa de debate. Toledo ha acusado a Preciado de trabajar en un diario falangista y la periodista no ha dudado en responder: "Yo no soy franquista, me ofende. Sabía que esto iba a acabar mal".