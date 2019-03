Almeida: "Lo que persigue Gallardón es que le quieran en su partido"

La diputada del Partido Popular, Beatriz Escudero, encendió la mecha de la polémica en el Congreso. Escudero afirmó que "en España las mujeres que abortan son las que menos formación tienen". Cristina Almeida asegura que ese dato es "absolutamente mentira". Según Almeida, "es cierto que un momento determinado pueda haber más o menos información" pero afirmaciones como las de Escudero "no se pueden permitir".

Cristina Almeida ha recordado que en el año 83 fue detenida en la puerta del Congreso en una protesta contra la ley del PSOE, "una ley de supuestos, y no de plazos". Gallardón defiende eliminar de la ley el supuesto de malformación o anomalía fetal. Almeida señala que "no dan salidas, lo único que hacen es penalizar. No nos pueden decir cuando tenemos que tener un hijo", y cree que Gallardón lo único que persigue es "que le quieran en su partido".