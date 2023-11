PP, Vox y Ciudadanos internacionalizan la batalla contra la ley de amnistía de PSOE y Junts, llevándola al Parlamento Europeo. Este 22 de noviembre se debate en Estrasburgo sobre si la ley de amnistía afecta o no al Estado de Derecho en España.

Adrián Vázquez, presidente del Comité de Justicia del Parlamento Europeoy eurodiputado por Ciudadanos, critica en Al Rojo Vivo esta ley asegurando que sí "vulnera" el Estado de Derecho. Vázquez que intervendrá en dicho debate, por parte de los liberales informa que no habrá votación porque no hay ley aprobada sino una propuesta de ley y un acuerdo que ha sido público".

"Hoy (22 de noviembre) es el inicio de levantar las alarmas, de llamar al orden al estado miembro y al gobierno español para que no siga por ese deriva, pero una resolución a un voto no puede hacerse hasta que no haya una ley aprobada", asegura el eurodiputado. En el video podemos ver al completo el análisis de Vázquez.