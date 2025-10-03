David Vico, sobre las protestas contra el genocidio en Gaza: "Esto es el inicio de muchas más manifestaciones"

"Lo que se ha abierto es una brecha. Igual que en La Vuelta se criticó mucho la acción de parar y manifestarse, resulta que se ha convertido en una replica que ha ido por otros países", ha indicado el filósofo en Al Rojo Vivo.

Las protestas contra la masacre que están viviendo ciudadanos gazatíes tras la ofensiva por parte del Ejército israelí están aumentando en países de todo el mundo.

David Vico ha comentado en Al Rojo Vivo que desde hace unos meses se ha observado cómo la población decía "hay que hacer algo", pero que no encontraban la manera de plasmar su reivindicación.

"Lo que se ha abierto es una brecha. Igual que en La Vuelta se criticó mucho la acción de parar y manifestarse, resulta que se ha convertido en una replica que ha ido por otros países", ha indicado.

Asimismo, señala que "cuando el cuando quiere reivindicar la dignidad, tiene que encontrar los canales para hacerlo. La dignidad no es una cuestión individual sino colectiva".

"Estamos viendo como mucha gente está reivindicando la dignidad de un pueblo aniquilado y ha encontrado el camino. Esto es el inicio de muchas más manifestaciones", ha sentenciado el filósofo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.