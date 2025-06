Daniel Gascón, sobre la postura de Sánchez en la cumbre de la OTAN: "Ha antepuesto su interés personal al del país"

Al Rojo Vivo, Daniel Gascón ha analizado la postura de Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN, marcada por el compromiso de los aliados de aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB. Aunque España firmó el acuerdo, Sánchez ha reiterado que “cumplirá sus compromisos” destinando solo el 2,1%, lo que ha provocado una oleada de críticas. Gascón ha advertido: "Una vez más, en las últimas semanas hemos visto cómo Sánchez ha antepuesto su interés personal al interés del país. Veremos hacia dónde conduce eso".

Además, Gascón ha subrayado que la buena prensa internacional que acompañó a Sánchez en los últimos años parece haberse esfumado. "Y no solo en medios conservadores como The Daily Telegraph o The Times, sino también en cabeceras como Financial Times, que ayer publicaba una crónica bastante crítica. En ella, un oficial de la OTAN aseguraba que Sánchez se comportó de forma egoísta y temeraria", ha señalado.