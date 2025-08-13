Pablo Pombo tacha a Óscar Puente de "matoncete": "Tiene un deber, que es el de proteger la convivencia y no maltratarla"

El analista político ha criticado en Al Rojo Vivo el polémico tuit de Puente sobre los incendios, señalando que solo sirve para "herir a gente" que está muy preocupada y en una situación de máxima dificultad.

Óscar Puente ha reaparecido este miércoles tras la polémica suscitada por sus tuits reprochando al presidente de Castilla y León, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, que estuviera de vacaciones mientras en su tierra, asolada por el fuego, "está calentita la cosa".

El ministro ha negado que con esto se estuviese "cachondeando" de los incendios, apelando a su libertad de expresión para poder criticar determinadas actuaciones.

Pablo Pombo ha reaccionado a estas declaraciones, respondiéndole a Puente que sus tuits sirven para "herir a gente" que estaba preocupada y en una situación de máxima dificultad.

"Ha defendido su libertad de expresión, que yo también defiendo, pero no es el único que la tiene", ha apuntado, destacando que también sería bueno que defendiese la de los periodistas o tuiteros que "piensan diferente".

El analista ha confesado que a él el ministro le parece un "matoncete", señalando que a los matoncetes hay que "aislarlos". "En democracia todos tenemos derechos, pero también deberes", ha recordado, indicando que los de Puente son proteger la convivencia y no "maltratarla".