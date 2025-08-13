Ahora

Tras su polémico tuit

Pablo Pombo tacha a Óscar Puente de "matoncete": "Tiene un deber, que es el de proteger la convivencia y no maltratarla"

El analista político ha criticado en Al Rojo Vivo el polémico tuit de Puente sobre los incendios, señalando que solo sirve para "herir a gente" que está muy preocupada y en una situación de máxima dificultad.

Pablo Pombo tacha a Óscar Puente de "matoncete": "Tiene un deber, que es el de proteger la convivencia y no maltratarla"

Óscar Puente ha reaparecido este miércoles tras la polémica suscitada por sus tuits reprochando al presidente de Castilla y León, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, que estuviera de vacaciones mientras en su tierra, asolada por el fuego, "está calentita la cosa".

El ministro ha negado que con esto se estuviese "cachondeando" de los incendios, apelando a su libertad de expresión para poder criticar determinadas actuaciones.

Pablo Pombo ha reaccionado a estas declaraciones, respondiéndole a Puente que sus tuits sirven para "herir a gente" que estaba preocupada y en una situación de máxima dificultad.

"Ha defendido su libertad de expresión, que yo también defiendo, pero no es el único que la tiene", ha apuntado, destacando que también sería bueno que defendiese la de los periodistas o tuiteros que "piensan diferente".

El analista ha confesado que a él el ministro le parece un "matoncete", señalando que a los matoncetes hay que "aislarlos". "En democracia todos tenemos derechos, pero también deberes", ha recordado, indicando que los de Puente son proteger la convivencia y no "maltratarla".

Las 6 de laSexta

  1. Última hora de los incendios, en directo | 18 fuegos activos en seis comunidades dejan dos muertos y más de 100.000 hectáreas calcinadas
  2. Mañueco intenta justificar su ausencia de tres días durante los incendios: "A uno las catástrofes le pillan donde le pillan"
  3. El pulso de los líderes europeos y Zelenski antes de la cumbre entre Putin y Trump: "No se puede decidir sin Ucrania"
  4. Clavijo sube el tono contra el Gobierno tras suspender el nuevo traslado de menores: "Está fallando a esos niños"
  5. Calor, lluvias y tormentas ponen de nuevo en alerta a casi toda España con máximas de hasta 42 grados
  6. Una restauración de tres meses a manos de Pedro Manzano: retiran 'La Macarena' de la basílica tras la polémica