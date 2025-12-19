Daniel Gascón, sobre el PP tras el caso de Landaluce: "Es importante que lo que exiges lo cumplas"

El escritor ha analizado en Al Rojo Vivo las diferencias del PP a la hora de hablar de los casos de acoso del PSOE y tratar los suyos propios, tras las acusaciones contra el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce.

El Partido Popular se ha mostrado muy duro y crítico con el PSOE tras las denuncias por acoso sexual contra algunos de los miembros de su partido. Sin embargo, tratan de desvincularse del caso que les afecta a ellos.

El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo está tratando de poner distancia con el alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, tras las acusaciones de acoso sexual contra él, rechazando tomar medidas excusándose en que ya no es militante del partido.

Daniel Gascón ha analizado las diferencias en el discurso del PP cuando hablan de casos que les afectan a ellos o casos que afectan a la oposición, dejando claro que es importante que lo que exiges "lo cumplas".

Además, ha señalado que en este tipo de asuntos es fundamental tener unos protocolos claros. "Si solo exiges rigor a los adversarios, no tienes credibilidad para pedirlo para ti mismo", ha indicado, reiterando que "hay que ser coherente".

