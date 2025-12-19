en al rojo vivo
Daniel Gascón, sobre las amenazas de Yolanda Díaz al PSOE: "No tienen más valor más allá de pura escenografía"
Pedro Sánchez niega deslealtad en la petición de Yolanda Díaz de remodelar el Gobierno por los casos de acoso y corrupción en el PSOE, un choque con Sumar que, según el analista, no tendrá consecuencias prácticas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no considera una deslealtad que su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, le haya pedido una remodelación del Ejecutivo a raíz de los casos de acoso sexual y de corrupción que afectan al PSOE. Sánchez ha confirmado, además, que ambos han mantenido una reunión para abordar esta cuestión.
Sobre este choque entre Sumar y el PSOE se ha pronunciado el escritor y analista Daniel Gascón en el programa Al Rojo Vivo. "Me hace gracia la sensación de que ni siquiera la considera, porque Sánchez ha hecho muchas veces esos gestos de 'como ellos no hagan nada, yo tampoco'", ha señalado.
En relación con las presiones ejercidas por Sumar, Gascón ha restado importancia a las advertencias de Díaz. "Esas amenazas de 'si no hacéis lo que yo pido, os agarro la puerta y me quedo dentro' no tienen mucho más valor: son pura escenografía", ha afirmado.
En su opinión, el choque no tendrá consecuencias prácticas. "Creo que no va a cambiar nada".
